ЦБ до октября 2023 года не будет наказывать БКИ за нарушение сроков хранения данных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк России до 1 октября 2023 года не будет применять меры за нарушение требований к срокам хранения согласий на использование кредитной истории и кредитных отчетов, предоставляемых пользователям кредитных историй, если обязанность по их хранению возникла у бюро кредитных историй начиная с 1 января 2021 года и они хранятся в бюро не менее одного года.

Такое письмо опубликовано на сайте регулятора.

Кроме этого, ЦБ планирует сократить обязательные сроки хранения таких сведений с трех лет до одного года. Таким образом ЦБ хочет поддержать бесперебойную работу информационных систем бюро кредитных историй в условиях санкционных рисков, отмечается в письме.