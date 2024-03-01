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ЦБ планирует ввести четыре лимита на выдачи ипотеки, но задействует только два

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачи ипотеки, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. Такой инструмент уже есть для сегмента потребительских кредитов. Ожидается, что ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года.

"Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия", - сказал Румянцев на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

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Еще два лимита он назвал запасными, их ЦБ пока не планирует задействовать - по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и прочим ссудам (потребительские кредиты под залог жилья). Риски в этих сегментах не носят системного характера и не несут угрозу для финансовой стабильности, заявил Румянцев.

Кроме того, регулятор хочет ввести отдельный лимит для МФО, чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк выдал кредит и затем "перевесил" его на баланс МФО.

Лимиты на ипотечные выдачи будут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки и LTV (соотношения величины кредита и стоимости залога - ИФ)/первоначальный взнос. Срок ипотеки пока не будет учитываться при формировании лимитов.

ЦБ в новом регулировании также предусмотрел исключения: под лимиты не подпадут военная ипотека, отдельные кредиты на рефинансирование проблемной задолженности, а также ипотека, выданная на новых территориях.

Ожидается, что ЦБ будет устанавливать значения лимитов не позднее, чем за два месяца до квартала, на который устанавливается МПЛ. "Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие значения. Возможно, этот диапазон надо увеличивать, здесь от вас нужны более подробные данные", - сказал он.

ЦБ рассчитывает, что новые полномочия позволят ему более эффективно сдерживать перегретый рынок ипотеки, который только за 2023 год показал прирост на 35%.

ЦБ РФ Банк России
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