Чистая прибыль РЖД по РСБУ упала в I квартале в три раза, до 12,5 млрд руб.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" упала в январе-марте 2024 года в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 12,5 млрд руб. против 38,2 млрд руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Вместе с тем выручка РЖД выросла в отчетном периоде на 8,3%, превысив 686,3 млрд руб.

Валовая прибыль компании снизилась на 1,7%, до 132,3 млрд руб.

Управленческие расходы РЖД увеличились в I квартале текущего года на 6,8% и составили 48,3 млрд руб.

По состоянию на 31 марта 2024 г. долгосрочные обязательства (кредиты и займы) РЖД составляли 1,4 трлн руб., краткосрочные - 959,3 млрд руб.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.