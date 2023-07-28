РЖД удвоила полугодовую чистую прибыль по РСБУ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в два раза, до 104,8 млрд рублей с 51,4 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Полугодовая выручка РЖД выросла в 1,2 раза, до 1,3 трлн рублей с 1,1 млн рублей годом ранее,

Валовая прибыль монополии выросла за отчетный период в 1,6 раза, составив 298,9 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась в 2 раза, до 204,8 млрд рублей.

Выручка РЖД в январе-июне достигла 1,3 трлн рублей, что в 1,2 раза превышает показатель I полугодия прошлого года в 1,1 трлн рублей.

Валовая прибыль монополии выросла за отчетный период в 1,6 раза, составив 298,9 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась в 2 раза, до 204,8 млрд рублей.

Доходы компании от участия в других организациях возросли в I полугодии в 3 раза и достигли 20,4 млрд рублей.

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер предприятия - государство. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере железнодорожного транспорта. В структурах РЖД работает около 900 тысяч человек.