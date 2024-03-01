В ЦБ объяснили долгую паузу в отзыве лицензий у банков отсутствием повода

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ долгое время не отзывал лицензии у банков, так как не было повода для этого, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Полтора года мы ждали (и не отзывали лицензии у банков - ИФ), не потому, что какой-то у нас был мораторий введен на внутренние решения. Просто так. Никто поводов не давал, а тут накопились претензии", - сообщил Тулин журналистам в кулуарах встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банка России.

Он отметил, что недавно принятые решения об отзыве лицензий у банков являются точечными.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка (это стало первым отзывом лицензии за полтора года). Через неделю после этого, 28 февраля, регулятор отозвал лицензию у банка "Гефест".

"Мы сейчас в основном отзываем лицензии не в связи с признаками неплатежеспособности, не в связи с признаками банкротства, по другим основаниям", - отметил Тулин.

Он добавил, что основания для санации Киви банка не было. "Мы можем проводить санацию любым способом, в том числе через Фонд консолидации банковского сектора, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. Но какая санация? Санация – это финансовое оздоровление, а тут другая проблема. Мы оценили последствия. Более того, коллеги приняли кое-какие меры, через НСПК мы подключили другой банк по расчетам в одной из стран сопредельных. Ничего страшного не произошло", - заявил первый зампред ЦБ.

Решение отозвать лицензию у Киви банка регулятор ранее объяснил нарушением кредитной организацией федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Банк "Гефест", как отмечал ранее ЦБ, тоже нарушал законодательство, в том числе в сфере ПОД/ФТ, и нормативные акты Банка России. "Гефест" из-за неэффективного и кэптивного характера бизнеса на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, подчеркивал регулятор.