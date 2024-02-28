Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", говорится в сообщении ЦБ.

Это второй отзыв лицензии у банка за неделю. В прошлый раз, 21 февраля, была отозвана лицензия у Киви банка. До этого регулятор полтора года не отзывал лицензии у банков (в августе 2022 года ее лишился Кросна-банк).

Как отмечает ЦБ, банк "Гефест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ "Гефест" на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала", - сообщает ЦБ.

Кредитная организация также игнорировала предписания ЦБ об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

В банк "Гефест" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является является участником системы страхования вкладов.

Банк "Гефест" по итогам 2023 года занимает 315-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ бане Гефест Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в I квартале до 7,6%

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Macy's зафиксировала чистый убыток в IV финквартале и обнародовала новую стратегию

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });