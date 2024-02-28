ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", говорится в сообщении ЦБ.

Это второй отзыв лицензии у банка за неделю. В прошлый раз, 21 февраля, была отозвана лицензия у Киви банка. До этого регулятор полтора года не отзывал лицензии у банков (в августе 2022 года ее лишился Кросна-банк).

Как отмечает ЦБ, банк "Гефест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ "Гефест" на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала", - сообщает ЦБ.

Кредитная организация также игнорировала предписания ЦБ об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

В банк "Гефест" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является является участником системы страхования вкладов.

Банк "Гефест" по итогам 2023 года занимает 315-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".