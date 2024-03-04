АСВ при ликвидации Киви банка вернет клиентам платежной системы Contact 700 млн рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов во время ликвидации Киви банка вернет клиентам платежной системы Contact незавершенные переводы на сумму более 700 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Оператором платежной системы выступал Киви банк. Система Contact перестала работать после отзыва банковской лицензии у Киви 21 февраля.

Выплаты по незавершенным переводам (более 17 тысяч операций) можно получить в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка, сообщает АСВ.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка за нарушения. ЦБ сообщил, что выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".