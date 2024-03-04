"Совкомбанк факторинг" подал третий иск к Goldman Group о взыскании 57 млн руб. долга

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ООО "Совкомбанк факторинг" (относится к небанковскому бизнесу группы Совкомбанка) подало иск в Арбитражный суд Москвы к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, о взыскании 57,4 млн рублей, говорится в материалах суда.

Иск подан к ООО ТД "Мясничий", ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ОбъединениеАгроЭлита", ООО "АгроЭлита" и ООО "ИС Петролеум". В настоящее время в Арбитражном суде Москвы на рассмотрении также находятся еще два иска "Совкомбанка факторинг" к этим же компаниям, общая сумма требований по которым составляет 430,3 млн рублей.

В материалах суда не приводятся детали новых исковых требований. Известно лишь, что они касаются экономических споров по гражданским правоотношениям.

Исковое заявление было подано в суд 1 марта, оно пока не принято к рассмотрению.

ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Как сообщалось, в настоящее время в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов в настоящее время составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, кроме небанковской структуры Совкомбанка, являются Сбербанк, Росбанк, Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга), на сотни миллионов рублей.