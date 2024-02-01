Бенефициар Goldman Group Роман Гольдман стал фигурантом второго уголовного дела

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана, сообщает пресс-служба ведомства.

Холдинг Goldman Group ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

"Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2023 года по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО "УК "Голдман Групп" (управляет активами холдинга Goldman Group, который контролирует Гольдман - ИФ), не имея в своем распоряжении денежных средств, в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами убедил генерального директора ООО "Управление Агроактивами" выдать в долг более 327 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, в качестве гарантии возврата денег Гольдман предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Тем не менее, договор был подписан и Гольдман получил деньги, которые не собирался возвращать.

По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей, общая сумма арестованных средств сейчас составляет более 4 млрд рублей.

В производстве арбитражного суда уже находятся дела по искам к различным компаниям, принадлежащим Гольдману. В частности, суд рассматривает иск Росбанка к ООО "ТД" Мясничий" о взыскании 30,4 млн рублей задолженности, серию исков Центра охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края к ООО "Объединение АгроЭлита" о взыскании 951 млн рублей задолженностей, а также заявление о признании банкротом ООО "АгроЭлита".

В настоящее время в отношении бенефициара Goldman Group Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро вклад". По данным правоохранительных органов, сумма ущерба составляет 2,3 млрд рублей. В конце ноября 2023 года Гольдман был объявлен в розыск.

В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды в Красноярском крае ранее накладывали арест на имущество Goldman Group на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В правоохранительных органах при этом заявляли, что стараются не допустить остановку работы предприятий холдинга.

Также 24 января ООО "Регион Финанс", представитель держателей облигаций ПАО УК "Голдман групп", направило в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с управляющей компании 1 млрд рублей долга по биржевым облигациям.