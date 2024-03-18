Суд взыскал со структуры Goldman Group 16,3 млн руб. в пользу предприятия из Хакасии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск ООО "Кеба" (Хакасия) к ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами агрохолдинга Goldman Group) и входящему в холдинг ООО "Первая заготовительная компания" (ПЗК) о взыскании 16,3 млн рублей долга, говорится в материалах суда.

Согласно материалам, суд удовлетворил исковые требования "Кебы" к ПЗК, отказав во взыскании долга с управляющей компании.

Как сообщалось, сельхозпредприятие подавало соответствующее заявление в суд в начале декабря прошлого года. Исковые требования касались неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по договору поставки.

ООО "Кеба" зарегистрировано в хакасском Черногорске в 2012 году и занимается производством пищевых продуктов. Владельцем компании является ее гендиректор Александр Кеба. По итогам 2022 года "Кеба" получила чистую прибыль в размере 313 тыс. рублей при выручке в 158,9 млн рублей. Данные за 2023 год пока не обнародованы.

ООО "ПЗК" зарегистрировано в 2015 году и относится к "мясному" бизнесу агрохолдинга Goldman Group, занимаясь производством и торговлей мясом и мясопродукцией. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 306,6 млн рублей при выручке в 2,9 млрд рублей. Данных за 2023 год пока нет. В отношении компании в начале марта было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Как сообщалось, в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк (MOEX: SBER), Солид банк, Росбанк (MOEX: ROSB), небанковская структура Совкомбанка (MOEX: SVCB), Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.