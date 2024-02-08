Суд заочно арестовал уехавшего за границу бенефициара Goldman Group Гольдмана

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска в четверг заочно арестовал экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

"По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении Гольдмана возбуждено два уголовных дела.

В рамках одного из них бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО "УК "Голдман Групп" (управляет активами холдинга Goldman Group, который контролирует предприниматель - ИФ), не имея в своем распоряжении денежных средств, в целях погашения своих долгов перед кредиторами убедил генерального директора ООО "Управление Агроактивами" выдать в долг более 327 млн рублей. При этом деньги Гольдман возвращать не собирался.

Другое уголовное дело касается мошенничества со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро вклад". По данным правоохранительных органов, сумма ущерба составляет 2,3 млрд рублей.

В производстве арбитражного суда уже находятся дела по искам к различным компаниям, принадлежащим Гольдману. В частности, суд рассматривает иск Росбанка к ООО "ТД" Мясничий" о взыскании 30,4 млн рублей задолженности, серию исков Центра охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края к ООО "Объединение АгроЭлита" о взыскании 951 млн рублей задолженностей, а также заявление о признании банкротом ООО "АгроЭлита".

В ноябре 2023 года Гольдман, покинувший Россию, был объявлен в розыск в РФ. В начале февраля этого года - в международный.

Холдинг Goldman Group ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").