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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Цена золота остается стабильной после подъема до исторического максимума

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото слабо меняются в понедельник, находясь у рекордных отметок, достигнутых в конце прошлой недели.

К 10:14 по Москве апрельские фьючерсы на золото дешевели на нью-йоркской бирже Comex опустились на 0,1%, до $2093,7 за тройскую унцию. В минувшую пятницу золото подскочило в цене на 2% после данных о сокращении деловой активности в промсекторе США по итогам 16-го месяца подряд и завершило торги на самой высокой отметке в истории - $2095,7 за унцию.

Индекс ISM Manufacturing в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM) на прошлой неделе. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта.

На этих данных курс доллара снизился вслед за доходностью гособлигаций США, что оказало поддержку ценам на золото, отмечает Trading Economics.

Comex США
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