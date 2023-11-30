Золото дешевеет после роста до максимума с августа 2020 г. накануне

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются вечером в четверг, отступая от достигнутых накануне трехлетних максимумов.

Котировки февральских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:30 по московскому времени опустились на 0,4%, до $2058,4 за тройскую унцию. В среду контракт закрыл торги на отметке $2067,1 за унцию, максимальной с 6 августа 2020 года и близкой к абсолютному рекорду.

Внутридневной максимум цен на золото был зафиксирован 7 августа 2020 года на уровне $2089,2 за унцию, рекорд на закрытие торгов - днем ранее, на отметке $2069,4 за унцию.

Позитивными факторами для золота являются высокий спрос со стороны центробанков и повышенные геополитические риски, а также ожидания, что Федрезерв больше не будет повышать процентную ставку, отметила Джой Янг из компании MarketVector. При этом рост сдерживается по-прежнему сильным долларом и высокой инфляцией в крупнейших экономиках мира, добавила она.