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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в феврале выросли на 19% в годовом выражении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале выросли в годовом выражении на 19%, до 27 888 автомобилей, сообщил "АвтоВАЗ".

Февральский результат продаж компании на треть (на 33,9%) превысил январский. Наибольший прирост продаж в прошлом месяце показало семейство Lada Vesta: было реализовано 6 819 автомобилей (+42,4% м/м). Продажи Lada Granta в феврале составили 12 798 единиц (+33,9% м/м).

Реализация Niva Legend в феврале по сравнению с январем этого года выросла на 24,3% и на 40,7% г/г. Lada Niva Travel также продемонстрировала рост: на 26,1% по сравнению с январем 2024-го и на 0,7% к февралю 2023 года. Всего в отчетном периоде было передано клиентам 3 904 внедорожника Niva Legend и 3 884 Niva Travel.

Как отмечает "АвтоВАЗ", в феврале увеличились продажи моделей класса LCV: они составили 455 автомобилей (+69,1% г/г и +78,4% м/м).

За январь-февраль 2024 года на российском рынке было реализовано 48 723 автомобиля Lada - на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в середине февраля говорил журналистам, что компания планировала продать за месяц 27,5 тыс. автомобилей.

"План на февраль - и мы пока идем в этом плане - 27,5 тыс. автомобилей, что обеспечит примерно те же самые доли на рынке продаж новых автомобилей по отношению к предыдущему периоду - где-то 30-35%. И пока, в общем-то, несмотря на то что мы видим, что топовые наши модификации Vesta продаются не так успешно и требуют серьезных программ поддержки продаж, все-таки спрос достаточно устойчивый. Особенно на модели базовой комплектации", - говорил Соколов.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов
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