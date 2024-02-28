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"АвтоВАЗ" возобновил серийный выпуск Vesta с двигателем 1,8 л

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" сообщил о возобновлении серийного выпуска в Тольятти автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих.

Как сообщается в пресс-релизе, произведена первая партия серийных Lada Vesta, которые оснащены модернизированным мотором 1.8 EVO (122 л.с.) и автоматической коробкой передач.

"Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta. Для установки автоматической трансмиссии были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата", - говорится в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Планируется, что коробка автомат будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

АвтоВАЗ Lada Vesta Тольятти
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