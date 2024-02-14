"АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи Lada в феврале на 17,3% г/г

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в феврале планируются на уровне 27,5 тысячи штук, несмотря на снижение спроса на модели более высокого стоимостного сегмента, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на полях выставки "Россия".

"План на февраль - и мы пока идем в этом плане - 27,5 тысячи автомобилей, что обеспечит примерно те же самые доли на рынке продаж новых автомобилей по отношению к предыдущему периоду - где-то 30-35%. И пока, в общем-то, несмотря на то что мы видим, что топовые наши модификации Vesta продаются не так успешно и требуют серьезных программ поддержки продаж, все-таки спрос достаточно устойчивый. Особенно на модели базовой комплектации", - сказал он.

Таким образом, план продаж на февраль предполагает, что по итогам месяца ожидается их рост в годовом измерении на 17,3% (с 23 437 штук в феврале-2023), в помесячном выражении - на 32% (с 20 835 штук в январе-2024). "Определенный дискомфорт в связи с последовательными решениями по повышению ключевой ставки был нанесен сегменту продаж наиболее дорогостоящих моделей, где доля продаж через механизмы автокредитования, да еще и льготного, которое пока не раскачалось с начала этого года, доходила до 80%", - сказал Соколов журналистам.

Он добавил, что под давлением ставки модели верхнеценовых сегментов на российском рынке, в целом, стали продаваться сильно хуже. "Мы это видим не только в продукции "АвтоВАЗа", но и у всех других моделей, которые сегодня продаются достаточно активно у нас в стране. Но это, в основном, представители китайского автопрома", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Говоря о наиболее бюджетном модельном ряде компании, он отметил, что на уровне правительства обсуждается запуск механизма, который позволил бы автопроизводителю удерживать "плоские цены".

"Активно работаем не только на площадке Минпромторга, но и уже на площадке правительства России. Проект нормативного акта обсуждается и, уже предваряя его принятие, мы зафиксировали цену на самый наш востребованный автомобиль Lada Granta в базовой комплектации на уровне 700 тысяч рублей. Пока держим эту планку. Ждем соответствующее утверждение правил, по которым будет обеспечен механизм компенсации "плоской цены" на автомобиль Lada Granta в базовой комплектации", - сказал Соколов журналистам, не уточнив подробностей о работе механизма "плоских цен".