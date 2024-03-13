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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

"АвтоВАЗ" намерен увеличить продажи Lada в марте примерно на 60% год к году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в марте планирует реализовать на российском рынке более 37 тыс. автомобилей Lada и, таким образом, увеличить продажи в годовом выражении примерно на 60%.

План продаж на текущий месяц в 37 тыс. штук озвучил журналистам в среду глава компании Максим Соколов. "Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом месяце. Тогда было продано 27 тысяч с небольшим, а сейчас продано по состоянию на вчерашний день 10,35 тыс. автомобилей", - сказал он.

Как сообщалось, за март 2023 года "АвтоВАЗ" продал на российском рынке 23 335 Lada. За два месяца 2024 года компания реализовала в РФ 48 723 автомобиля (+19,1%).

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год - 500 тыс. машин, продаж в РФ - порядка 450 тыс. шт.

Lada АвтоВАЗ Максим Соколов
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