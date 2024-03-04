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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки на рынке новостроек до 25-30% с 90%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минфин ставит задачу снизить почти втрое долю льготных программ на рынке первичного жилья, говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минфине считают, что необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%.

"Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков", - заявил через пресс-службу министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Минфин
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