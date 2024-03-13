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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Объем ввода жилья в России превысил 20 млн кв. м с начала года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Объем ввода жилья в России по итогам двух месяцев 2024 года превысил 20 млн кв. м, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По итогам двух месяцев у нас более 20 млн кв. метров жилья. (...) То есть 10 млн (кв. м - ИФ) в месяц, мы под 120 млн (кв. м в год - ИФ) уже идем", - сообщил Хуснуллин на расширенном заседании коллегии Росимущества.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу выйти на объемы ввода жилья 120 млн кв. м в год к 2030 году.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года в России ввели рекордные 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья (+7,5% относительно 2022 года).

Как отмечал ранее Хуснуллин, более 51 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома, около 59 млн кв. м - на ИЖС.

Марат Хуснуллин РФ
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