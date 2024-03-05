АЕБ прогнозирует дальнейший рост российского авторынка в марте

В феврале продажи автомобилей и LCV выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2024 года показал рост в 1,8 раза и, как ожидается, продолжит расти и в марте, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По подсчетам комитета автопроизводителей АЕБ на основании данных ППК (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), в феврале продажи легковых автомобилей и LCV в России с учетом поставок через альтернативные каналы составили 108 312 штук.

"В феврале рынок в целом вырос на 84% к февралю прошлого года и на 74% за два месяца. Влияние перенасыщения рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сохраняется, но становится менее выраженным. Продолжается влияние высокой ключевой ставки, - заявил через пресс-службу глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. - На основании тенденций рынка в январе-феврале есть хорошие предпосылки для продолжения роста в марте".

Как отмечает АЕБ, государство вводит и адаптирует для регулирования российского авторынка различные меры поддержки и ограничения, которые должны стимулировать и усиливать развитие локального производства. В качестве примера ассоциация приводит расширение списка рекомендованных к госзакупкам автомобилей российского производства. Обновленный перечень Минпромторг публиковал в конце февраля. В основном список расширился моделями калининградского "Автотора", собирающего машины китайских марок. Также в него вошли модели Citroen C5 Aircross, сборка которых налажена на калужском заводе "ПСМА Рус".

АЕБ обращает внимание, что с февраля перестала действовать система упрощенной сертификации для официально ввозимых в Россию электромобилей.

"В краткосрочной перспективе это не будет способствовать росту объемов продаж таких машин, но, очевидно, это должно стимулировать локальное производство и благоприятно сказаться на технической поддержке продаваемых автомобилей", - отмечает Калицев.

С 1 апреля вводится доначисление утилизационного сбора за автомобили, ввезенные в Россию через страны ЕАЭС. "Возможно, эта мера поддержит рынок в феврале и марте, когда окно еще открыто и желающие приобрести автомобиль подешевле постараются им воспользоваться", - прокомментировал Калицев.

"Автостат": Оценка легкового рынка и причин его роста

По подсчетам "Автостата", сделанным также на основании данных ППК, в основном - легковом - сегменте российского авторынка продажи автомобилей в феврале составили 103 954 штук, что превысило результат февраля 2023 года на 85,1% и было выше показателя января 2024 года почти на 30%. Эксперты агентства на онлайн-конференции во вторник предположили две причины, по которым мог стать возможен столь заметный помесячный рост.

"Во-первых, это информация на рынке о том, что с 1 апреля будет по-новому исчисляться утилизационный сбор - что он будет доплачиваться, если машина была ввезена из стран ЕАЭС, где сборы меньше. То есть, как одна из причин - история, что потенциальные покупатели автомобилей стремятся сделать все быстрее, пока цены на рынке не выросли из-за вот этого момента с утилизационным сбором. Но при этом мы понимаем, что вроде бы базовых причин именно из-за этого закона нет к тому, чтобы цены на официально ввезенные дистрибьюторами автомобили выросли с 1 апреля", - сказал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

"Вторая возможная причина, которую мы обсуждали - это достаточно серьезные акции и скидки, которые сейчас есть у многих производителей. Автомобиль можно реально купить по цене ниже, чем она заявлена в прайс-листе, чем рекомендованная розничная цена. То есть, это trade-in, это скидки дополнительные и так далее. Там снижение цены достаточно серьезное видится от прайса", - добавил Удалов, отметив вместе с этим, что в феврале цены в автосалонах не были существенно более низкими в сравнении с январем.

По данным "Автостата", лидерство по продажам автомобилей на легковом рынке в феврале 2024 года сохранил "АвтоВАЗ", реализовавший 28 673 машины. На долю Lada, по оценкам агентства, в феврале пришлось около 28% рынка против 38% годом ранее.

Лидером среди иномарок впервые стал китайский бренд Geely, автомобили которого в феврале разошлись тиражом в 12 262 единицы. Следующие семь позиций в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" - Haval (11 974), Chery (9933), Changan (5993), Exeed (3421), Omoda (3123), Lixiang (2691) и Tank (2031). Замыкает топ-10 наиболее популярных марок февраля японская Toyota (1634), которая вернулась в десятку после трехмесячного отсутствия.

Все бренды, попавшие в десятку лидеров рынка, продемонстрировали в феврале положительную динамику. Наилучшей она была у Changan (рост в 12,7 раза), что объясняется эффектом низкой базы. Менее других (на 13,6%) увеличились объемы реализации у Toyota.

Лидером модельного рейтинга в феврале осталась Lada Granta, которая была реализована в количестве 13,067 тыс. единиц (-13,7% г/г). При этом в десятке наиболее продаваемых моделей только Granta показала снижение продаж, из-за чего ее доля, по оценкам "Автостата", в прошлом месяце снизилась более чем вдвое - с почти 27% до 12,6%. У другой вазовской модели - Lada Vesta - доля, напротив, выросла в 11 раз, что было связано с очень низким показателем февраля 2023 года, когда производство нового поколения Vesta еще не было возобновлено. Сейчас модель занимает второе место в модельном рейтинге с результатом 7,163 тыс. экземпляров и самой высокой динамикой роста (в 21 раз) среди представленных автомобилей.

Наиболее популярной моделью среди иномарок в России в феврале остался китайский кроссовер Haval Jolion, результат продаж которого составил 5039 машин (рост в 2,2 раза). За ним расположился еще один китайский кроссовер Geely Monjaro (4830 штук). Отметку в 4 тысячи реализованных автомобилей преодолели и два вазовских внедорожника - Lada Niva Travel (4171; +18,7%) и Lada Niva Legend (4144; +74,6%).

За январь-февраль 2024 года в России, по оценкам "Автостата", было продано 184 166 новых легковых машин (+81,7%).