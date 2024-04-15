Бренд Jetour рассчитывает продать в России до 50 тысяч машин в 2024 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Jetour, промышленное производство автомобилей которого начал в калининградский "Автотор", рассчитывает продать в России по итогам 2024 года 30-50 тысяч легковых машин всех моделей.

Итоговый показатель будет зависеть от спроса, сказал журналистам директор по международным рынкам Jetour Лян Бинь.

По его словам, в Калининграде кроме кроссовера Jetour Dashing запланировано производство и других моделей. "Так, к концу 2024 года здесь будут выпускать семейный кроссовер X70 Plus, и надеюсь, что в следующем году это будет внедорожник Т2", - сказал Лян Бинь.

"Автотор" 15 апреля начал выпуск городского кроссовера Jetour Dashing. Специалисты двух компаний приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства машин Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года.

В Китае продуктовая линейка бренда Jetour представлена четырьмя моделями: семейными кроссоверами X70 и X90, городским молодежным кроссовером Dashing и полноприводным внедорожником Т2.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года предприятие производило модели германской BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. Сейчас "Автотор" собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.