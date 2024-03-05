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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Мировые центробанки в январе закупили 39 тонн золота

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота.

Это более чем вдвое превышает уточненные объемы декабря (16,9 тонн) и делает январь восьмым подряд месяцем прироста, отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшими покупателями в январе снова стали Турция (11,8 тонны) и Китай (10 тонн). Также закупали золото в резервы Индия (8,7 тонны), Казахстан (6,2 тонны), Иордания (3,1 тонны), Чехия (1,7 тонны) и другие.

О существенных продажах сообщил только Банк России - 3,1 тонны, по данным WGC.

Это повторяет тенденцию, сложившуюся с 2021 года, отмечает Гопол: снижение запасов примерно на 3 тонны с последующим пополнением. "Мы считаем, что эта активность связана с программой чеканки монет в стране", - объяснил аналитик.

Банк России World Gold Council Индия Китай Турция Кришан Гопол WGC
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