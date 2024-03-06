Банк "Санкт-Петербург" заплатил windfall tax в размере 1,9 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,908 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Банк внес обеспечительный платеж на эту сумму 22 ноября 2023 года. Windfall tax учтен в составе расходов банка по налогу на прибыль, они в 2023 году составили 13,9 млрд рублей.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог надо было уплатить до 28 января 2024 года (его сумма исчислялась налогоплательщиками самостоятельно). При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них всего 3,3 млрд рублей было зачислено в 2024 году (то есть по ставке 10%), сообщил в конце января Минфин.