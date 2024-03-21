Банк "Санкт-Петербург" может выплатить финальные дивиденды за 2023 год в 23,37 рубля/ао

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, сообщила кредитная организация.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Совокупно за 2023 год на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 40% от чистой прибыли по МСФО. Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года.

Годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" пройдет 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 1 апреля.