Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Банк "Санкт-Петербург" может выплатить финальные дивиденды за 2023 год в 23,37 рубля/ао

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, сообщила кредитная организация.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Совокупно за 2023 год на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 40% от чистой прибыли по МСФО. Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года.

Годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" пройдет 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 1 апреля.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Уолл-стрит обновила рекорды на итогах заседания Федрезерва

Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году

Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Банковские аналитики ждут сохранения ставки Банка России на уровне 16%

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн баррелей

Акции BioNTech подешевели до минимума за 3 года на слабой отчетности

Потребность в субсидиях на перевозку сельди, горбуши и иваси с Дальнего Востока оценили в 1,5 млрд руб.

Потребность в субсидиях на перевозку сельди, горбуши и иваси с Дальнего Востока оценили в 1,5 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });