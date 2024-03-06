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Банк "Санкт-Петербург" получил 47,3 млрд рублей годовой чистой прибыли по МСФО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что близко к результату 2022 года в 47,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В IV квартале 2023 года банк получил 10,4 млрд рублей прибыли. Данные за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Как сообщалось, аналитики разошлись в прогнозах по чистой прибыли банка за IV квартал 2023 года по МСФО. Эксперты Sber CIB прогнозировали чистую прибыль в размере 12,5 млрд рублей, БКС - 6,8 млрд рублей, "Ренессанс Капитала" - 10,4 млрд рублей. Если не делать исключений для этих данных, то, согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль банка в четвертом квартале прошлого года составила 9,9 млрд рублей, что на 16,5% больше результата за III квартал 2023 года (8,5 млрд рублей).

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Санкт-Петербург
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