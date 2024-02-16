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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование еще по семи иностранным самолетам

"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование еще по семи иностранным самолетам
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в период с 16 января по 15 февраля завершила процесс урегулирования по семи иностранным самолетам с двумя группами лизингодателей.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования", - сказано в сообщении перевозчика.

Переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями лайнеров иностранного производства продолжаются, отметили в компании.

Как сообщалось, в прошлом году "Аэрофлоту" удалось завершить страховое урегулирование по 76 воздушным судам, которые находились в запрещенном западными санкциями операционном лизинге. Кроме того, 18 лайнеров были выкуплены из финансового лизинга, на который санкции не распространяются. Самолеты выкупались за счет средств Фонда национального благосостояния и чистой прибыли авиакомпаний группы.

Выкуп и перерегистрация иностранных лайнеров в РФ позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

На конец января парк группы "Аэрофлот" насчитывал 349 самолетов, сообщается на сайте перевозчика: 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100.

Аэрофлот
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