"Аэрофлот" продолжит страховое урегулирование по иностранным бортам при наличии средств

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" продолжит сделки страхового урегулирования по иностранным самолетам при наличии денежных средств на это, сообщил директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании Андрей Напольнов на вебинаре SberCIB.

"Безусловно, не все самолеты прошли страховое урегулирование, часть флота требует страхового урегулирования. Но данный процесс будет зависеть от наличия для этого денежных средств: вы знаете, что мы это делаем не за свой счет - это государственные деньги, которые специально выделялись под эту программу", - сказал Напольнов.

На конец января парк группы "Аэрофлот" насчитывал 349 самолетов, сообщается на сайте перевозчика: 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100.

Согласно презентации Напольнова, в прошлом году "Аэрофлоту" удалось завершить страховое урегулирование по 76 воздушным судам, которые находились в запрещенном западными санкциями операционном лизинге. Кроме того, 18 лайнеров были выкуплены из финансового лизинга, на который санкции не распространяются. Самолеты выкупались за счет средств Фонда национального благосостояния и собственной чистой прибыли авиакомпаний группы.

Выкуп и перерегистрация иностранных лайнеров в РФ позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.