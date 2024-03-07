Апелляция снизила сумму взыскания с Euroclear по иску МТС-банка на $6 тыс.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре 2023 года частично удовлетворил иск МТС-банка и взыскал в его пользу $35,571 млн с Euroclear Bank.

МТС-банк обратился в суд в августе 2023 года с требованием взыскать с европейского депозитария $35,571 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве третьего лица к делу был привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2023 года решил взыскать с Euroclear заявленные по иску убытки, а также расходы по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части требований было решено отказать.

Согласно опубликованным материалам, с решением Арбитражного суда не согласились обе стороны, по делу были поданы две апелляционные жалобы. Истец просил удовлетворить требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, в котором судом первой инстанции было отказано. Ответчик просил полностью отменить решение первой инстанции, либо частично его изменить, отказав, в частности, во взыскании $114,694 тыс. убытков по еврооблигациям Eurasian Development Bank.

Как говорится в материалах, НРД представил апелляционному суду пояснения, согласно которым права на эти еврооблигации учитывались как в Euroclear, так и в другом европейском депозитарии - Clearstream - в долевом порядке в сумме $108,742 тыс. и $5,951 тыс. соответственно.

В связи с этим суд решил частично удовлетворить апелляционную жалобу Euroclear и отказать во взыскании с него $5,951 тыс.

Таким образом сумма взыскания в пользу МТС-банка снизилась с $35,571 млн до $35,565 млн.

Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система". МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.