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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Суд решил взыскать с Euroclear более 1,5 млрд руб. в пользу Россельхозбанка

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Россельхозбанка (РСХБ), решив взыскать с Euroclear Bank около $9,3 млн, 6 млн евро и 921 тыс. швейцарских франков (в совокупности более 1,5 млрд рублей по текущем курсу).

Иск поступил в суд в сентябре 2023 года. Банк требовал взыскать с европейского депозитария ущерб в размере $9,296 млн, 5,997 млн евро, 920,94 тыс. швейцарских франков, а также упущенную выгоду в размере $641,2 тыс., 275,5 тыс. евро, 21 млн рублей, 18,5 тыс. швейцарских франков. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Согласно опубликованным материалам, суд решил взыскать с Euroclear $9,296 млн, 5,997 млн евро, 920,94 тыс. швейцарских франков в возмещение убытков по курсу ЦБ РФ на дату платежа, а также расходы по уплате госпошлины. В остальной части исковых требований РСХБ решено отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам 2023 года банк занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream Euroclear Россельхозбанк
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