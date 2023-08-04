МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 3,47 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть претензий пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в МТС-банк.

Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система". МТС-банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". В конце февраля этого года он попал в санкционные списки США и Великобритании.

Это уже девятый иск к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время. Крупнейший - на данный момент - подала в июле в Арбитражный суд Москвы УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. В Арбитражный суд Иркутской области с иском на $1,6 млн обратилась инвесткомпания "Энергия-Инвест".

Кроме того, в Арбитражный суд Москвы поступил иск от группы частных инвесторов на $11,1 млн, 1,1 млн евро, 696,8 тысячи фунтов, 206 тысяч швейцарских франков, 6,6 тысячи канадских долларов. Также - от Романа Прудентова на $630,9 тысячи.

В Арбитражный суд Свердловской области обратился Уральский банк реконструкции и развития с иском на $69,3 млн, в Арбитражный суд Москвы - производитель комбайнов "Ростсельмаш", на 20,7 млн рублей.

Также в июле в Арбитражный суд Москвы иск на 1,494 млрд рублей в интересах группы лиц подал Ильдар Муслимов. В конце июня иск на $28 тыс. подала индивидуальный предприниматель Элида Хасанова.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.