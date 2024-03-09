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Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после завершения расследования

Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после завершения расследования
Сэм Альтман
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман вернулся в совет директоров, объявила пресс-служба компании.

В заявлении подчеркивается, что совет OpenAI полностью уверен в его лидерстве.

В совет директоров также вернется соучредитель OpenAI Грег Брокман.

ABC News отмечает, что Альтман останется CEO компании.

В ноябре 2023 года OpenAI внезапно уволила Альтмана с формулировкой, что он "не был последовательно честен во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности руководить компанией".

Вслед за Альтманом компанию покинул и Грег Брокман. Временно исполняющей обязанности CEO была назначена главный технический директор Мира Мурати.

СМИ писали, что инвесторы и сотрудники OpenAI поддержали Альтмана и призвали совет директоров начать переговоры о его возвращении на пост главы компании.

После этого Microsoft объявила, что Альтман и Брокман присоединятся к их новому подразделению по работе ИИ.

В итоге через четыре дня после увольнения Альтман вернулся на пост гендиректора, а OpenAI решила провести расследование в связи с инцидентом.

Компания WilmerHale, которая проводила расследование, провела десятки интервью и изучила более 30 тыс. документов. В итоге расследование показало, что доверие между Альтманом и советом директоров действительно отсутствовало, но в увольнении не было необходимости.

Microsoft OpenAI WilmerHale Сэм Альтман Грег Брокман
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