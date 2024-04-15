OpenAI открыла первый офис в Азии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, открыла офис в Токио, передает CNBC. Это первый офис компании в Азии.

Выбор пал на Токио в связи с его глобальным лидерством в сфере технологий, культуре обслуживания и духу инноваций, пояснил глава OpenAI Сэм Альтман.

Компания также назначила президентом японского подразделения Тадао Нагасаки, который будет отвечать за коммерческую деятельность и усилия по вовлечению рынков (market engagement).

OpenAI предоставит японским компаниям ранний доступ к специальной модели GPT-4, оптимизированной для работы с японским языком.

В Японии ChatGPT пользуются в том числе органы власти и такие корпорации, как Daikin и Toyota.