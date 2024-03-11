Оценка динамики ВВП Японии в IV квартале пересмотрена до плюс 0,1%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экономика Японии в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,1% к третьему кварталу, по окончательным данным правительства страны. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 0,3%, сообщает Trading Economics.

В третьем квартале ВВП Японии уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее.

Таким образом, экономика Японии избежала рецессии.

Потребительские расходы в октябре-декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, объем госрасходов - на 0,2%. Капиталовложения бизнеса увеличились на 2%. Предварительные данные указывали на снижение первого показателя на 0,2%, второго и третьего - на 0,1%.

Экспорт повысился на 2,6% после роста на 0,9% кварталом ранее, импорт - на 1,7% (+1% в июле-сентябре).

В годовом выражении японский ВВП повысился на 0,4% в минувшем квартале после спада на пересмотренные 3,2% кварталом ранее. Первоначально сообщалось о снижении на 0,4% в октябре-декабре.