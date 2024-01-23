Банк Японии сохранил параметры ДКП и снизил прогноз инфляции в 2024 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых.

Аналитики и экономисты также не ожидали изменения в ДКП на январском заседании.

При этом японский ЦБ снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%, что отражает уменьшение нефтяных цен.

Банк Японии стремится достичь целевого показателя инфляции на уровне 2% на устойчивой основе.

Оценка роста ВВП страны по итогам 2023 года была пересмотрена до 1,8% с 2%. В то же время прогноз на текущий год был улучшен до 1,2% с 1%.