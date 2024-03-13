Росстат отметил снижение цен на яйца в феврале на 0,6% к январю

В годовом выражении яйца подорожали в 1,5 раза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале потребительские цены на яйца по сравнению с январем снизились на 0,6%, мясо кур стало дешевле на 1,2%, сообщил Росстат.

С начала года яйца подешевели на 2,4%, курятина - на 3,7%. В то же время в годовом выражении яйца в феврале были дороже в 1,5 раза, курятина - на 25,6%.

Из-за значительного подорожания курятины и яиц в 2023 году правительство приняло ряд мер по стабилизации ситуации. Так, на первое полугодие этого года была отменена пошлина на ввоз яиц, что позволит импортировать до 1,2 млрд яиц. К поставкам, в частности, активно подключились Турция и Азербайджан, наращивает экспорт и Белоруссия.

По данным Россельхознадзора, к 11 марта Азербайджан поставил в Россию 20,1 млн яиц, Турция - 12,3 млн штук, Белоруссия - 148 млн штук (53,5 млн на аналогичную дату прошлого года).

Кроме того, на 2024 год была введена квота на беспошлинный ввоз мяса птицы в объеме 140 тыс. тонн. По данным Минсельхоза на 13 марта, импортеры получили разрешение на ввоз немногим более 6 тыс. тонн этого мяса. Беспошлинное мясо предназначено для промпереработки.