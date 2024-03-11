"Яндекс" подает заявление о листинге акций МКПАО на МосБирже

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Yandex N.V., текущая холдинговая компания "Яндекса", приняла решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций МКПАО "Яндекс" на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение принято 7 марта.

Ранее компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 379 453 795 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,4 руб. каждая. 5 марта проспект был зарегистрирован ЦБ РФ.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть в ближайшие недели. Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на МосБирже еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.

На 31 декабря 2023 года количество выпущенных акций Yandex N.V составляло 361 482 282 штуки, из них на бумаги класса "А" приходилось 325 783 607 акций.