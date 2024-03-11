Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"Яндекс" подает заявление о листинге акций МКПАО на МосБирже

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Yandex N.V., текущая холдинговая компания "Яндекса", приняла решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций МКПАО "Яндекс" на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение принято 7 марта.

Ранее компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 379 453 795 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,4 руб. каждая. 5 марта проспект был зарегистрирован ЦБ РФ.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть в ближайшие недели. Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на МосБирже еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.

На 31 декабря 2023 года количество выпущенных акций Yandex N.V составляло 361 482 282 штуки, из них на бумаги класса "А" приходилось 325 783 607 акций.

Яндекс Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

НРД приостанавливает обновление информации об иностранных бумагах

Минсельхоз РФ начал распределять дополнительную часть квоты на экспорт зерна

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });