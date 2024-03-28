"Яндекс" до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Yandex N.V., материнская компания "Яндекса", уточнила планируемую дату закрытия первого этапа сделки по продаже российских активов консорциуму инвесторов - предполагается, что эта часть сделки будет закрыта до 30 апреля, говорится в сообщении компании.

В начале марта компания сообщала, что закрытие этой части сделки планируется "в ближайшие недели".

Кроме того, "Яндекс" отметил, что получил все необходимые разрешения на совершение сделки. Так, было получено разрешение на сделку от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). До этого сделку одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на Мосбирже еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.

МКПАО "Яндекс", которое станет холдинговой компанией после сделки, уже подало заявление на получение листинга на Московской бирже.