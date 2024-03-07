Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского "Яндекса" консорциуму инвесторов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Акционеры нидерландской Yandex N.V. на собраниях 7 марта утвердили реструктуризацию компании, говорится в сообщении "Яндекса".

Первое собрание состоялось для держателей акций класса "A", второе – внеочередное собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса "А" и "B").

Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Помимо утверждения решения акционерами, для реализации сделки необходимо одобрение регуляторов, президентское разрешение и ряд других документов. Президент РФ уже одобрил смену владения акциями АО "Яндекс Банк".

Помимо этого, сделка была одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщил "Яндекс" в четверг.

Сама сделка разделена на два этапа. Первый, предполагающий продажу контрольного пакета в 68%, включает денежную часть (как минимум 230 млрд рублей) и передачу до 67,8 млн акций класса "А", его закрытие предполагается в I полугодии 2024 года.

Второй этап сделки будет завершен в течение 7 недель после первого.

Среди других утвержденных вопросов – изменения в уставе Yandex N.V. в связи с реструктуризацией, утверждение годовых отчетностей за 2021-2022 гг.

Покупателем российского "Яндекса" выступает ЗПИФ "Консорциум.Первый". Менеджеры "Яндекса" после сделки получат 35% в ЗПИФ, "Меридиан-Сервис" – структура экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова – будет владеть 10%, "Инфинити Менеджмент" (принадлежит основателю LETA Capital Александру Чачаве) - 25%, IT.Elaboration (компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса) – 15%, структура "ЛУКОЙЛа" "Аргонавт" – 15%.

В настоящий момент основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).