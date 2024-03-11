Будущая холдинговая структура "Яндекса" преобразована в МКПАО

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МКАО "Яндекс", которое станет холдинговой структурой "Яндекса" после завершения реструктуризации, получило статус МКПАО, говорится в данных ЕГРЮЛ.

Преобразование произошло 7 марта.

В тот же день акционеры Yandex N.V. (текущая материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть в ближайшие недели. Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на "Мосбирже" еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.