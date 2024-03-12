Путин поддержал участие России в соглашении стран ОПЕК+

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддерживает участие РФ в соглашении стран ОПЕК+, предусматривающем регулирование уровня добычи нефти для поддержания ценовой стабильности, но призывает помнить о том, что есть и альтернативная позиция: снижение Россией производства дает странам, не входящим в сделку, шанс побороться за дополнительную долю мирового рынка.

О сделке на встрече президента с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" напомнил ее куратор в Минэнерго, первый замглавы ведомства Павел Сорокин. По его словам, соглашение ОПЕК+ является очень эффективной мерой, бюджету она принесла 30 трлн рублей. На это Путин заметил, что, хотя Россия зарабатывает больше денег, добыча нефти в стране сокращается, а в других странах, например, в США, растет, и есть мнение, что РФ может потерять свои рынки, а значит в будущем не обеспечит необходимые инвестиции в дальнейшее воспроизводство запасов и добычу.

Сорокин ответил, что сейчас США вводят в эксплуатацию самые эффективные скважины, которые были пробурены до пандемии COVID-19, но не были запущены.

Путин, задав несколько вопросов с позиции критика ОПЕК+, затем отметил, что сам он сделку поддерживает.

"Я излагаю альтернативную позицию. Я поддерживаю то, что он (Сорокин - ИФ) рассказывает, иначе у нас не было бы соглашения ОПЕК+. Но альтернативная точка зрения такая", - сказал президент РФ.

Новость дополняется