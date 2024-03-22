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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Силуанов не ждет негативного влияния на бюджет из-за снижения добычи нефти

Спад добычи компенсируется повышением цен, сказал министр

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сокращение добычи нефти в России не будет иметь негативного влияния на доходы бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.

"Никак не скажется. Потому что, если мы контролируем объемы добычи и экспорта нефти вместе с нашими партнерами по этому рынку, регулируем предложение нефти в целом на рынке, значит, контролируем цену. (...) Ничего не будет. Мы видим сейчас рост цен на нефть. И рост цен на нефть - при снижающихся объемах добычи, которые взяла на себя Россия - компенсирует, и даст даже больше, чем если бы мы не договорились с нашими партнерами - странами Персидского залива", - сказал он.

Силуанов отметил, что для России сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки не катастрофично, Саудовская Аравия ограничивает себя более существенно: "Там миллионы баррелей в сутки, около 3-4 млн незагруженных мощностей. И если все эти мощности запустить и вывести на рынок мировой, цены бы пошли вниз".

В начале марта вице-премьер Александр Новак заявил о дополнительных добровольных сокращениях добычи и экспорта нефти во втором квартале 2024 года. В апреле производство сократится на 350 тысяч б/с, а экспорт - на 121 тысячу б/с. В мае структура изменится: сокращение нефтепроизводства будет углублено до 400 тысяч б/с, а снижение поставок на международные рынки составит 71 тысячу б/с. В июне Россия будет только сокращать добычу - на 471 тысячу б/с. База для снижения экспорта - средний уровень поставок за май и июнь 2023 года.

Данное добровольное снижение добычи является дополнением к объявленному в апреле 2023 года в 500 тысяч б/с, которое действует до конца текущего года.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с.

Александр Новак Антон Силуанов ОПЕК Саудовская Аравия Минфин
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