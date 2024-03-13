Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в среду после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $82,41 за баррель, что на $0,49 (0,6%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты уменьшились в цене на $0,29 (0,4%), до $81,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,63%) и составили $78,05 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,37 (0,5%), до $77,56 за баррель.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17:30 среды по Москве.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42 до $87 за баррель, в 2025 году - с $79,48 до $84,8 за баррель.