Apple расширит лабораторию прикладных исследований в Китае

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Apple Inc. в 2024м году планирует расширить лабораторию прикладных исследований в Шанхае и создать новую в Шэньчжэне, сообщает агентство "Синьхуа".

Подобные лаборатории позволяют проводить НИОКР и исследовать материалы, предоставляя данные для команд инженеров и дизайнеров по всему миру, заявила вице-президент Apple и управляющий директор подразделения в регионе Изабель Гэ Махэ.

Она отметила, что компания инвестировала 1 млрд юаней ($140 млн) в создание лабораторий прикладных исследований в КНР.

Apple работает в Китае более 30 лет и постоянно наращивает инвестиции и сотрудничество. Из 200 основных поставщиков компании в этой стране ведет производственную деятельность 151.

Центры исследований и разработок Apple находятся в Пекине, Шанхае, Сучжоу и Шэньчжэне. За последние пять лет численность сотрудников этих подразделений в Китае удвоилась.