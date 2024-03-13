В Японии крупные компании весной повысят зарплаты максимально с 1992 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Японии крупные компании после весенних переговоров с профсоюзами повысят зарплаты работников в среднем более чем на 4% на фоне сильного увеличения стоимости жизни и усугубления дефицита рабочей силы, пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы экономистов. Это будет самый значительный прирост с 1992 года.

В 2023 году оплата труда членов профсоюзов выросла на 3,6%.

Автопроизводитель Toyota 13 марта заявил, что полностью принимает запрос своего профсоюза на повышение месячной оплаты труда на сумму до 28 440 иен ($193). Это крупнейшая прибавка с начала раскрытия сопоставимых данных в 1999 году.

Honda в феврале согласилась поднять годовую оплату труда на максимальные с 1989 года 5,6%.

Сталелитейная Nippon Steel готова увеличить базовые оклады на 11,8% - больше, чем просил профсоюз, добивавшийся самого сильного повышения месячной оплаты труда с 1979 года.

Авиакомпания ANA Holdings в понедельник подняла зарплаты сотрудников в среднем на 5,6% - максимум с 1991 года.

Производитель электроники NEC увеличил базовую оплату труда на 4,3%, существеннее всего с формирования текущей системы согласования зарплат в 1998 году.

Машиностроительная Mitsubishi Heavy Industries согласилась поднять годовую оплату труда на максимальные с 2005 года 8,3%.

Весенние переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", должны в основной массе завершиться в среду. Они являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране.

По мнению аналитиков, благодаря сильным результатам "шунто" Банк Японии может свернуть политику отрицательных процентных ставок уже на следующей неделе.