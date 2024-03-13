Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В Японии крупные компании весной повысят зарплаты максимально с 1992 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Японии крупные компании после весенних переговоров с профсоюзами повысят зарплаты работников в среднем более чем на 4% на фоне сильного увеличения стоимости жизни и усугубления дефицита рабочей силы, пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы экономистов. Это будет самый значительный прирост с 1992 года.

В 2023 году оплата труда членов профсоюзов выросла на 3,6%.

Автопроизводитель Toyota 13 марта заявил, что полностью принимает запрос своего профсоюза на повышение месячной оплаты труда на сумму до 28 440 иен ($193). Это крупнейшая прибавка с начала раскрытия сопоставимых данных в 1999 году.

Honda в феврале согласилась поднять годовую оплату труда на максимальные с 1989 года 5,6%.

Сталелитейная Nippon Steel готова увеличить базовые оклады на 11,8% - больше, чем просил профсоюз, добивавшийся самого сильного повышения месячной оплаты труда с 1979 года.

Авиакомпания ANA Holdings в понедельник подняла зарплаты сотрудников в среднем на 5,6% - максимум с 1991 года.

Производитель электроники NEC увеличил базовую оплату труда на 4,3%, существеннее всего с формирования текущей системы согласования зарплат в 1998 году.

Машиностроительная Mitsubishi Heavy Industries согласилась поднять годовую оплату труда на максимальные с 2005 года 8,3%.

Весенние переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", должны в основной массе завершиться в среду. Они являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране.

По мнению аналитиков, благодаря сильным результатам "шунто" Банк Японии может свернуть политику отрицательных процентных ставок уже на следующей неделе.

Honda Банк Японии Toyota Mitsubishi ANA Holdings Nippon Steel Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

Суд удовлетворил иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" на 275 млн рублей

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });