Крупные компании Японии повысят зарплаты на 5,28%, максимально за 33 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Крупные японские компании повысят зарплаты работников на максимальные за 33 года 5,28%, пишет MarketWatch со ссылкой на опубликованные в других СМИ данные крупнейшего объединения профсоюзов страны Rengo.

Rengo рассчитывало на прибавку в размере 5,85%. В минувшем году оплата труда членов профсоюзов выросла на 3,6%.

Ранее на этой неделе Financial Times привела прогнозы экономистов о том, что зарплаты по итогам весенних переговоров японских компаний с профсоюзами будут повышены в среднем более чем на 4% на фоне сильного увеличения стоимости жизни и усугубления дефицита рабочей силы.

Новые данные могут привести к сворачиванию политики отрицательных процентных ставок Банком Японии на следующей неделе, отмечает MarketWatch.

Весенние переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране.