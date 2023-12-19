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Банк Японии сохранил параметры ДКП по итогам декабрьского заседания

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его руководство будет терпеливо продолжать монетарное стимулирование на фоне чрезвычайно высокой неопределенности внутри страны и за рубежом, а также готово усилить его при необходимости.

Банк Японии стремится достичь целевого показателя инфляции на уровне 2% на устойчивой основе.

Япония
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