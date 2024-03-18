РЖД запустили второй двухпутный перегон на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино на БАМе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" открыли движение на втором пути перегона Удоми - Оунэ в Хабаровском крае на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино, сообщила компания.

В этом году на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино предстоит реконструировать ещё 30 объектов, что позволит к началу 2025 года увеличить провозную способность линии к портам на берегу Татарского пролива с 40 млн до 82 млн тонн, отмечают в компании.

Данный участок на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино стал вторым, где в этом году открыто движение. В феврале РЖД запустили движение поездов по второму пути на перегоне Гурское - Почепта в Хабаровском крае.