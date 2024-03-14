Котировки Brent ускорили рост до $84,6 за баррель на прогнозе МЭА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили рост днем в четверг после публикации прогноза глобального спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА).

К 14:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,68%), до $84,6 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,65 (0,82%), до $80,37 за баррель.

В среду Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 2,8% на данных о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах впервые за семь недель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале 2024 года была повышена на 400 тысяч б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы повышен на 200 тысяч б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.