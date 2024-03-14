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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 1 тысячу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тысячу, до 209 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 210 тысяч, а не 217 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок на 1 тысячу с объявленного ранее уровня предыдущей недели, до 218 тысяч, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 208 тысяч по сравнению с 208,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 марта, поднялось до 1,811 млн с пересмотренных 1,794 млн неделей ранее.

Между тем эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения до 1,9 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,906 млн.

Минтруда США
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