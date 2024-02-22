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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за пять недель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. - до минимальных за пять недель 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 213 тыс., а не 212 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 216 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 215,25 тыс. с 218,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 10 февраля, уменьшилось до минимальных за четыре недели 1,862 млн по сравнению с пересмотренными 1,889 млн неделей ранее. Эксперты ожидали сокращения показателя до 1,885 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,895 млн.

США
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